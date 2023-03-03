Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret davalarından vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, deprem felaketinin vurduğu 11 ilde şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan davalardan vazgeçti.
Avukatı açıkladı
Avukatı açıkladı
Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Aydın paylaşımında
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
ifadelerine yer verdi.
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