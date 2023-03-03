|
Reklam
Reklam
Gündem

Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret davalarından vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketinin vurduğu 11 ilde şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan davalardan vazgeçti. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.

10:31 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, deprem felaketinin vurduğu 11 ilde şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan davalardan vazgeçti.

Avukatı açıkladı

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Aydın paylaşımında
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da pirim vermeyecektir." dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerin ardından gündeme gelen seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu."Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir." diyerek muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atablara da prim vermeyecektir." diyerek seçimin 14 Mayıs'ta olacağının mesajını verdi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
#Avukat
#Hüseyin Aydın
#Şikayet
2 saat önce
default-profile-img
Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret davalarından vazgeçti
Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın
Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?
Ulusal Staj Programı başvuruları yeniden açıldı: Son gün 13 Mart
Yerli savunma ürünleri deprem bölgesinde: Yüzlerce cana umut oldular
Mehmetçik depremzede çocuklarla 'Komando Andı' okudu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.