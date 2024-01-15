Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında bir yeni düzenleme daha başlıyor.





Buna göre; Galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve bugün hizmete alınacak olan gişe, 3. Ahmet Çeşmesi’nin tam karşısında konumlandırıldı.





Güvenlik kameraları, yangın algılama ve acil anons sistemleri yerleştirildi





Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya’ya güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.





Bir diğer yandan caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları, Bilim Kurulu’nun onay ve danışmanlığı ile restoratörler tarafından yapıldı.









Uzun kuyrukların önüne geçilecek





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Ayasofya'da başlatılan ziyaretçi yönetim planı uygulaması, tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçmeyi hedefliyor. Güney cephedeki 2. Beyazıd minaresi altında bulunan tünel ve giriş rampası ile kontrollü girişler sağlanacak.





Ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak ve kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışlar gerçekleştirilecek. Galeri bölümüne gelen turistler, camii haram katı ile Osmanlı dönemi eklerini görme fırsatı bulacak. Ayrıca, cennet-cehennem kapısından geçerek Bizans dönemi mozaiklerini inceleme imkanına sahip olacaklar.





Bu uygulama ile turistler, camideki ibadet ortamını bozmadan Ayasofya'nın tarihini keşfedecekler.





Turistler kulaklıkla 23 dilde bilgilendirme alabilecek





Bir başka konu ise QR kod uygulaması.





Bu uygulamayla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler, tek kullanımlı kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.





Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak gişe ücreti iste 25 euro olacak.



