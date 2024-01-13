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Ayasofya turiste 25 avro

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret edenler için girişler birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi 15 Ocak’ta hizmete açılacak.

Saliha Engin
04:00 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:30 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ibadete gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak’ta başlayacak. Yabancı turistlerin ödeyeceği ücret, 25 avro olarak belirlendi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ibadete gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak’ta başlayacak. Yabancı turistlerin ödeyeceği ücret, 25 avro olarak belirlendi.

Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 avro olacak.


CAMİDE UZUN KUYRUKLAR OLMAYACAK

Gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerekli güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Bakan Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak.


CAMİNİN İBADET ORTAMI BOZULMADAN 23 DİLDE BİLGİ ALINACAK

Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i’nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada Cami-i harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaikleri de inceleyebilecek. Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.


DOĞRU BİR DÜZENLEME OLMUŞ

Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne ziyarete gelen vatandaşlar başlayacak uygulamadan memnun. Camiyi ziyaret eden Sabire Gölge, “Ziyaretçi kısmının ayrılması çok iyi bir uygulama olmuş. Bu nedenle dışarıdaki sıra da oluşmamış olur. Çok doğru bir düzenleme olduğunu düşünüyorum” dedi. Ayşeva Tokonova ise “Ayasofyaya ilk defa geliyorum. Beni en çok rahatsız eden kısım insan yoğunluğu oldu. Ben de yabancıyım 23 dilde rehberlik hizmeti verilmesi de çok güzel düşünülmüş” dedi.


#Ayasofya
#turist
#uygulama
7 saat önce
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