Ayasofya turiste 25 avro

Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i’nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada Cami-i harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaikleri de inceleyebilecek. Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne ziyarete gelen vatandaşlar başlayacak uygulamadan memnun. Camiyi ziyaret eden Sabire Gölge, “Ziyaretçi kısmının ayrılması çok iyi bir uygulama olmuş. Bu nedenle dışarıdaki sıra da oluşmamış olur. Çok doğru bir düzenleme olduğunu düşünüyorum” dedi. Ayşeva Tokonova ise “Ayasofyaya ilk defa geliyorum. Beni en çok rahatsız eden kısım insan yoğunluğu oldu. Ben de yabancıyım 23 dilde rehberlik hizmeti verilmesi de çok güzel düşünülmüş” dedi.