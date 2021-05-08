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Ayasofya-i Kebir Camii Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak mahyanın ışıklarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaktı. Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekân mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Ayasofya-i Kebir Camii Kadir Gecesinde mahya ile buluştu
Ayasofya-i Kebir Camii Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde, ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıklar tamamlandı. Vali Ali Yerlikaya, mahyaların hazırlanma sürecinde de ziyaret ettiği mahya ustası Kahraman Yıldız'la birlikte mahyaya ampulleri taktı.

"Kahraman ustalarımız kolları sıvadı"

Uzun yıllar sonra Ayasofya’da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya kültürümüz Osmanlı’dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya’da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekan mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı." dedi.

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Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
  • Atölyeyi ziyaretinde kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta’ya çıraklık yaptığını söyleyen Yerlikaya, "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki ‘La ilahe illallah’ yazısıyla da İstanbul’umuzu aydınlatacak." diye konuştu.

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Ayasofya’yı aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları yandı. Ayasofya Camisi’ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor." dedi. Kadir Gecesi’ni de tebrik eden Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: "Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemizin, gönül coğrafyamızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Duaların kabul olduğu bu özel gecede inşallah salgın günlerinden bir an önce kurtulmayı diliyorum."

Ayasofya Camii'nde minareden ilk iftar ezanı okundu
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Ayasofya Camii'nde minareden ilk iftar ezanı okundu
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan havadan da görüntülendi.


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