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Gündem Ayasofya Camiine 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
İSTANBUL

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

İbadete 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii’ne uzun yılların ardından ilk defa mahya asıldı. Ayasofya Camii’ne Kadir Gecesi öncesi asılan mahyada "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Ayasofya Camiine 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi asılan ilk mahyada "La ilahe illallah" yazıyor.

24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandı.

87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi asılan ilk mahyada "La ilahe illallah" yazıyor.

DHA

1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan son usta Kahraman Yıldız, mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını, mahyalara yazılacak olan yazıların da Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı.

DHA

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Yıldız, "15-20 günden beri İstanbul Valiliğinin kontrolünde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mahya takımını yapmaya çalışıyoruz. Bu 15-20 günde diğer camilerimizin mahyalarını astık, ikinci üçüncü mahyaları astık. Edirne ve Bursa’daki yazılarımızı da astık. Akşamları kalan zamanlarda da Ayasofya takımının çalışmalarını yaptık. Nihayet bu takımı yapabildik. Daha bir saat önce bu takım hazırlandı. Bugün de Allah izin verirse buraya asacağız. Mahyamızla birlikte “La İlahe İllallah” yazacağız. 45-50 yıldır Sultan Ahmet Camii’nde ve diğer camilere de mahya asıyorum. Ayasofya’ya bakardık önceden gerçekten Ayasofya büyük bir cami. Tek ceremesi var büyük bir cami. Buda bugün bize nasip oldu. Kazasız belasız bitirebilirsek 'La ilahe illallah' yazacağız” dedi.

DHA

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, “Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı le İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. Osmanlı döneminde asıldıysa da bilemiyorum” diye konuştu.

Öte yandan 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne asılan en büyük mesafeye ve aydınlatmalara sahip olma özelliğini taşıyan mahyadaki "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.

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Ayasofya Camii'nde minareden ilk iftar ezanı okundu
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