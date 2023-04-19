Ayasofya-i Kebir Camii'nde bayram hazırlığı: Beş saatliğine ibadet ve ziyaretlere kapatılacak

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala herkes arama motorlarında "Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl? Bayramda hava yağmurlu mu güneşli mi? sorularına cevap aradı. Peki Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji üç günlük Bayramda hava durumu verilerini paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...