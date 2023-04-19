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Ayasofya-i Kebir Camii'nde bayram hazırlığı: Beş saatliğine ibadet ve ziyaretlere kapatılacak

Tüm yurtta Ramazan Bayramı heyecanı yaşanırken, Ayasofya-i Kebir Camii'nde de bayram hazırlığı başlıyor. İstanbul Valiliği, yapılacak genel temizlik nedeniyle 20 Nisan Perşembe günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini açıkladı.

18:07 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



#Ramazan Bayramı
#Ayasofya-i Kebir Camii
#Ziyaret Saatleri
#Bayram Hazırlığı
#İstanbul Valiliği
1 saat önce
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