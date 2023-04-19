Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak

"Bin 200 metrekarelik bu alanı önce çelik ayaklarla, çelik profillerle kapattık. Daha sonra bunun üstündeki çalışmalarımız, kubbede kalem işleri, altın varak işlemleri, taş temizliği, pencerelerdeki detaylar, çimentodan arındırma işlemleri şeklinde devam etti. Cami içerisinde tüm aydınlatma ve elektrik aksamlarının hepsini değiştirdik. İçeride bulunan tüm avizeleri tek tek sökerek, kendi laboratuvarlarımızda, bakım, onarımlarını yaptık. Ortada bulunan büyük avizede, temizlik esnasında 1835 damgasına rastladık ki bu, avizelerin 2. Mahmut döneminde yapıldığını bize gösteriyor. Yine caminin üzerini kaplayan yarım kubbesi, çevre kubbesi ve ana kubbenin üzerindeki tüm kaplama örtülerinin hepsini değiştirdik. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda camideki ahşap işlerin, kepenklerin ustalığını yapmış. Bunların da marangozhanemizde tüm bakım, onarımlarını tamamladık. Daha sonra avlulu revakta, yaklaşık 5 bin tane mermer blok, tek tek numaralandırarak yerlerinden kaldırıp, uygun durumu getirilip, işlemleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirildi."