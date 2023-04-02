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Hayat

Bakan Ersoy: Sultanahmet Camii'ni bayram namazında yeniden ibadete açacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyondaki Sultanahmet Camii'ni bayram namazı ile beraber yeniden ibadete açacaklarını duyurdu.

15:44 . 2/04/2023 Pazar
DHA
Bakan Ersoy, Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulunduk. Tarihi mirasımızı bayram namazı ile birlikte yeniden ibadete açacağız" dedi.

Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı
Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı

İbadete 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'ne asılan mahya videosunu paylaşarak, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri, bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak ifadelerini kullandı. Ramazan ayının simgesi mahyalar camileri süslemeye başladı. İbadete 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 yılında yeniden açılan Ayasofya Camii'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya asılmıştı. Bu yıl da Ayasofya Camii'ne 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılında Kadir Gecesi'nde 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın ışıklarını yakmıştı. Vali Yerlikaya bu Ramazan'da da Ayasofya Camii minarelerindeki 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın hazırlanması ve asıldıktan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın paylaşımında mahyayı hazırlayan Kahraman Yıldız'ın da açıklamaları yer aldı.



#Sultanahmet Camii
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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