Ayasofya'da yeni düzenleme: 15 Ocak'ta başlayacak

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Bu zenginlik, şehrin camilerinde de kendini göstermektedir. İstanbul'da çok sayıda tarihi ve modern cami bulunmaktadır. Bu camilerden bazıları, büyüklüğü ile dikkat çekmektedir. İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasında birbirinden ihtişamlı ve eşsiz mimariye sahip cami bulunuyor. Bunların en büyükleri olan Selatin Camileri sizler için araştırdık. İstanbul'da bulunan en büyük camiler içeriğimizde.