Aybüke Öğretmen'i canlandıran Nihayet Şahin 'Mağusa Limanı'nı okudu: Yalçın ailesi duygu dolu anlar yaşadı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın anne ve babası, şehidin hayatının beyaz perdeye aktarılacağı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin setini ziyaret etti.
24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan ve Ankara’nın Haymana ilçesinde çekimleri devam eden filmin setini ziyaret eden şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın anne ve babası, film ekibi ve oyuncularla bir araya geldi.
Şehit ailesi Aybüke’yi canlandıran Nihayet Şahin’le tanıştı
Şahin: Tarif edilemez duygular yaşıyorum
Aybüke Öğretmen'i canlandıran oyuncudan anlamlı 'Mağusa Limanı' türküsü
Filmde Aybüke Öğretmen'i canlandıran oyuncu Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu “Mağusa Limanı” türküsünü ailenin ziyareti esnasında seslendirdi.
Türkünün seslendirildiği sırada Aybüke Öğretmen'in ailesi duygu dolu anlar yaşadı.
Ayrıca seti ziyaret eden şehidin ailesi, Aybüke Öğretmen'in sınıf sahnesini de çekim anında filmin yönetmeni Murat Onbul ile birlikte izledi.
24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girecek
Murat Onbul’un yönetmenliğinde gerçekleşen filmde Aybüke Öğretmen'i Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandıracak.