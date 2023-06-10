Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın dualarla anılıyor. Yalçın için şehit edilişinin 6’ncı yılında Çorum Osmancık’taki kabri başında ve Batman’da anma töreni düzenlendi. Aybüke öğretmenin Çorum’da çiçeklerle süslenmiş mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

HATIRASINI YAŞATACAĞIZ

Çorum’daki törene AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Keskin ile Aykübe öğretmenin sevenleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Akpay, “Aybüke öğretmenin aziz hatırasını yaşatmak için her yıl onu anacak ve gelecek nesillerimizin Şenay öğretmenimizi tanıması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Emirhan Dölcü de “Biz onu unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. Bir Aybüke ölür, bin Aybüke doğar” diye konuştu.

BU ATEŞ TÜM TÜRKİYE’Yİ DAĞLADI

Şehit Aybüke Yalçın için Batman Kozluk’ta şehit düştüğü cadde ve görev yaptığı okulda da anma programı düzenlendi. Yalçın’ın şehit düştüğü yerdeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehidin özgeçmişi okunup dua edildi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, bir kez daha gür bir sesle terörü lanetlediklerini söyledi: “Şehitlerin ateşi bir kor olup yüreklere düştü. Bu ateş yalnız Batman’ı değil tüm Türkiye’nin sinesini dağladı. ‘Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır’ diyerek büyük bir aşk ile görev yapan şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun.”

MAĞUSA LİMANI’NI SÖYLEDİLER

Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı ve adının verildiği Şehit Aybüke Yalçın Fen Lisesi’nde de anma vardı. Şehit öğretmenin ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfına kırmızı güller bırakıldı. Okulun müzik öğretmenleri bu sınıfta, Aybüke Yalçın’ın da okuduğu Mağusa Limanı türküsünü söyledi.

Bu millet şehitlerini asla unutmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit Aybüke öğretmeni andı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmenin seslendirdiği türkülerin yer aldığı bir videoya yer verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Tekin’in, şehit öğretmenlere yönelik mesajı yer aldı. Mesajda “Öğretmenlerimizi öğrencilerinden ve bizlerden ayıranlara karşı çocuklarımızı daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Şehadetinin 6’ncı yıl dönümünde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve bu ulvi görevi ifa ederken vatan toprağına düşen tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacaktır” denildi. Yalçın’ın 6 yıl önce öğrencilerine karne dağıttıktan sonra şehit edildiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun.”

7 aylık öğretmendi

Aybüke Yalçın şehit düştüğünde 22 yaşındaydı. 7 aylık öğretmendi. İlk görev yeri Batman Kozluk’ta PKK’nın saldırısında hayata gözlerini yumdu. 9 Haziran 2017’de karne dağıttıktan sonra evine dönüyordu. Yolda teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen kurtarılamayıp şehit oldu.







