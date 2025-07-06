Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın haberleri: Bozdoğan'daki orman yangınında son durum

Aydın haberleri: Bozdoğan'daki orman yangınında son durum

21:336/07/2025, Pazar
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bozdoğan'da orman yangınına müdahale ediliyor
Bozdoğan'da orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangın, saat 16.30 sıralarında kırsal Kamışlar ve Kakalan Mahalleleri bölgesinde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye havadan 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı; karadan ise Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler, iş makineleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı iş makineleri ve Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı 20 personel ve su tankerleri sevk edildi. Dağlık ve sarp bir arazi yapısına sahip bölgede karadan müdahale zaman zaman zorlaşırken, havadan yapılan müdahalelerin daha etkili olduğu belirtildi. Yangının geniş orman bölgelerine yayılmaması için ekipler büyük bir çaba sarfediyor.


Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada "Halkımızın duyarlılığı, desteği ve yangına anında tankerlerle müdahalesiyle birlikte havadan da Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı helikopter ve uçaklar söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ise orman ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi olarak bizler; iş makinelerimiz ve 20 teknik personelimizle sahadayız. Yangının tamamen kontrol altına alınması için canla başla mücadele ediyoruz. Bozdoğan'a geçmiş olsun" dedi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

#Aydın
#Bozdoğan
#Orman yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı