AYGM'den 'onaylamıyorlar' algısı yapan İBB'ye: Mahmutbey - Esenyurt hattında hiçbir engel yok yapabilirsiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, kentte hayata geçirilecek projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürdü. İmamoğlu açıklamasında, "İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projelerin hayata geçmesi için birçok aşamanın tamamlanması gerektiğini vurguladı.

GÜNDEM Tevfik Göksu İBB'ye metro için verilen borçlanma yetkisiyle ilgili konuştu: Engelleniyoruz diyen yalan söyler

"PROJE İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER"

Yapılan açıklamada, "Değerli İBB; “Onaylamıyorlar” dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler:

-Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu

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-Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri

-Deprem Etüt Raporu

-Mimari Kesin Projeler

-Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması" ifadeleri yer aldı.

"İHALESİ 4 YIL ÖNCE YAPILDI, BAŞLAMANIZIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK"

Açıklamanın devamında, "İBB İş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey - Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok." denildi.