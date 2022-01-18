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AYGM'den 'onaylamıyorlar' algısı yapan İBB'ye: Mahmutbey - Esenyurt hattında hiçbir engel yok yapabilirsiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), 'Projelerimiz onaylanmıyor' algısı yapan CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yanıt verdi. Projelerin hayata geçmesi için birçok aşamanın tamamlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey - Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AYGMden onaylamıyorlar algısı yapan İBBye: Mahmutbey - Esenyurt hattında hiçbir engel yok yapabilirsiniz
​AYGM'den 'onaylamıyorlar' algısı yapan İBB'ye yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, kentte hayata geçirilecek projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürdü. İmamoğlu açıklamasında, "İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projelerin hayata geçmesi için birçok aşamanın tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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"PROJE İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER"

Yapılan açıklamada, "Değerli İBB; “Onaylamıyorlar” dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler:

-Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu

-Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri

-Deprem Etüt Raporu

-Mimari Kesin Projeler

-Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması" ifadeleri yer aldı.

"İHALESİ 4 YIL ÖNCE YAPILDI, BAŞLAMANIZIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK"

Açıklamanın devamında, "İBB İş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey - Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok." denildi.

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