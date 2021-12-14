İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Meclis bizi engelliyor' şeklindeki söylemlerine değinen Göksu, "İBB'nin şöyle bir paniklemiş hali var. İBB 40 projeyi yatırım programına koymuş. Sonra biz baktık programa. Bu projelerden hiçbir tanesi yapılmamış." dedi.

"BİZ KILINA DOKUNMADAN 'EVET' DERİZ"

AK Parti'nin felsefesi gereği projeleri asla engellemeyeceğini belirten Göksu, "İBB'nin bütçe kitapçığında yazar, bize getirir, biz kılına dokunmadan evet deriz. Son rakamı değiştirmemek kaydıyla istediğimiz oynamayı yaparız. Nezaketen bunu yapmayız. Getirdiği bütçeye nezaketen, usülen, ahlaken bütçesinin bir satırıyla bile oynamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH ALLAH GAZETELER YAZIYOR"

Program sunucusu Fatih Altaylı ise 'Taksim Meydanı projesini engellemediniz mi?' sorusunu yöneltti. Göksu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtince şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." diye konuştu.

OYNAT 00:59 Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah​ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu yönetiminin algı operasyonlarına yanıt verdi. Göksu, İBB'nin proje üretemedikçe 'Engelleniyoruz' bahanesine sığındığını belirtti. Program sunucusu Fatih Altaylı ise 'Taksim Meydanı projesini engellemediniz mi?' sorusunu yöneltti. Göksu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtince şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı, 'Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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HODRİ MEYDAN

Göksu, sözlerinin devamında İmamoğlu'na istediği kanalda istediği gazetecilerle karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu belirterek 'Hodri meydan' dedi.

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