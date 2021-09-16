Gündem Tevfik Göksu İBBye metro için verilen borçlanma yetkisiyle ilgili konuştu Engelleniyoruz diyen yalan söyler
İSTANBUL

Tevfik Göksu İBB'ye metro için verilen borçlanma yetkisiyle ilgili konuştu: Engelleniyoruz diyen yalan söyler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylül ayı üçüncü meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda daha önce 565 milyon euro borçlanma izni verilen İBB'ye, üç metro projesinin devamı için 655 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi daha verildi. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbullular, gerek İBB yetkililerinden gerek CHP yetkililerinden bu konudan 'engelleniyoruz' diye bir ifade duyarlarsa bilsinler ki yalan söylüyorlar." dedi.

Haber Merkezi DHA
Tevfik Göksu İBBye metro için verilen borçlanma yetkisiyle ilgili konuştu: Engelleniyoruz diyen yalan söyler
Tevfik Göksu

İBB Meclisi'nde İBB'nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi.

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METROSU

İBB, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu çalışmalarının devamı için 225 milyon euro artı sigorta prim tutarınca dış borçlanma yapılabilmesi için meclisten yetki istedi.

Teklifi değerlendiren komisyon raporunda ise İBB'nin kanuna göre 32 milyar 354 milyon lira olan borç limitini aşarak toplam 41 milyar 731 milyon 860 bin lira borçlandığı hatırlatıldı. Komisyon görüşünde, borçlanma limitinin aşılması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği bildirildi. 225 milyon euro artı sigorta prim tutarındaki dış borçlanma teklifi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

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MAHMUTBEY-BAHÇEŞEHİR METRO PROJESİ

Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Projesinin devamı için meclisten 305 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi. Teklifi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ise borçlanma limitinin aşılması nedeniyle talep edilen borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği şeklinde görüş bildirildi.

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"ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI"

Mecliste Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı inşaatı için de borçlanma talebi yapıldı. Finansman Müdürlüğü meclise ulaşan yazısında metro hattı için daha önce 170 milyon euro dış borçlanmada bulunulduğunu hatırlatarak hattın devamı için 125 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi.

"BUNU AZİZ İSTANBULLULARIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, borçlanmalarla ilgili söz alarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma taleplerinin 8 aydır engellendiği yönündeki sözlerine değinerek, "Bugün 3 metro için borçlanma tekliflerini geçireceğiz. Bu borçlanmalar bize temmuz toplantısında gündem olarak getirildi. Ağustos'ta meclis toplanmadı, bu ay karara bağlıyoruz. İstanbullular, gerek İBB yetkililerinden gerek CHP yetkililerinden bu konudan 'engelleniyoruz' diye bir ifade duyarlarsa bilsinler ki yalan söylüyorlar. Hakikatin engellemek üzerine değil, iş yapma üzerine kurulması gerekir. AK Parti olarak ne vicdanımız, ne siyasetimiz olarak siyasi varlığını millete hizmet olarak adamış bir siyasi hareket olarak İstanbullulara yapılacak hizmeti bırakın engellemeyi en hızlı şekilde yapılmasını için çalışırız. Şu anda İstanbul'un her tarafında aynı anda 10 metro yapıyoruz diyenlere sesleniyorum; bu metrolar bu meclisten geçerken CHP ve o zaman o grubun içinde var olan İBB Başkanı 'hayır' demişti. Bunu aziz İstanbulluların vicdanına havale ediyorum" dedi.

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