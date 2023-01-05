Gündem AYMnin HDPnin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı
ANKARA

AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etmesine ilişkin kararı internet sitesinde yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AYMnin HDPnin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı
Anayasa Mahkemesi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabulüne ilişkin ara karar, Yüksek Mahkemenin internet sitesine konuldu.

  • Buna göre, heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren yazı ve eklerinin, talep hakkında karar verilmeden önce HDP'ye gönderilerek savunmasının alınmasına gerek olmadığına hükmetti.

Çoğunluğun bu görüşüne, Başkan Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş katılmadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'ye ödenen devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulması kararını da oy çokluğuyla aldı. Bu karara, Başkan Zühtü Arslan, üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş karşı oy kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 gün süre verilmesine, savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine de hükmedildi.

AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verdi
GÜNDEM
AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verdi

AYM'de HDP görüşmesi
GÜNDEM
AYM'de HDP görüşmesi
Trabzonda son dakikalar

Trabzon'da son dakikalar

​Süper Lig'in 17.haftasında Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor.
Oyuna girdikten 15 saniye sonra gol attı

Oyuna girdikten 15 saniye sonra gol attı

​Genç isim Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.
Bursada dehşete düşüren olay

Bursa'da dehşete düşüren olay

​Üç yaşındaki çocuğunu alıp ikinci kattan atladı.

​Hamile eşi ayakta durmakta güçlük çekti.

​17 yaşındaki genç annesini öldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme.

​Bakan Nebati: Sizlerde gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon hızla düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.