Gündem AYM HDPnin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verdi
ANKARA

AYM HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Son Dakika... HDPnin hazine yardımı hesabına geçici bloke koyuldu
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.

AYM'de HDP görüşmesi
GÜNDEM
AYM'de HDP görüşmesi

Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin kapatılması istemli davada ceza yargılaması davası prosedürü işleniyor. HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Sarıkamış Harekâtını canlandırdı

Sarıkamış Harekâtını canlandırdı

Minyatür asker kullandı: Anma etkinliklerinde sergilenecek.
Adını değerli bir madenden alıyor

Adını değerli bir madenden alıyor

Dünyada başka benzeri yok: Herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor.
Şamla 11 yıl sonra üst düzey temas

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak cehalettir.

Köylüler yeniden sondaj yapılmasını istiyor.

​Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya satılıyor.

​İHH 2022'de 19 ülkede bin 375 su kuyusu açtı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.

Enerji başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye meselesi ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.