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Aynı daireleri onlarca kişiye satıp 400 kişiyi evsiz bıraktılar

Gaziantep’te bir inşaat firması, yaptığı binalardaki dairelerin her biri için onlarca vatandaşla sözleşme yaptıktan sonra daireleri başka şahıslara sattı. Para vererek sözleşme imzalayan ancak evsiz kalan 400 vatandaş, yaptıkları basın açıklamasında hem hayallerinden hem de yılların birikimi paralarından olduklarını iddia etti.

14:21 . 1/10/2023 Pazar
IHA
Aynı daire onlarca kişiye satıldı, ev sahibi olma hayalleri suya düştü

Aynı daire onlarca kişiye satıldı, ev sahibi olma hayalleri suya düştü

Gaziantep’te bir inşaat firmasının 2019 yılında kentin çeşitli yerlerinde yaptığı binalardaki dairelerin her biri için onlarca vatandaşla sözleşme yaptıktan sonra daireleri başka şahıslara sattığı iddia edildi. Dairelerin başkalarına satılması ile mağdur olan 400 vatandaş, hem hayallerinden hem de paralarından oldu. Mağdurlar yaptıkları basın açıklaması ile firma yetkililerinin ceza almasını istedi.


Konuyla ilgili konuşan Avukat Mehmet Yılmaz Çelik,
“2019 yılında ev alma umudu olan mağdurlar yılların birikimlerini bir inşaat firmasına verdi. Bu şirket, aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 400 vatandaşı mağdur etti. Yıllardır bu insanlar adalet savaşı veriyor. Konu ile ilgili dava açıldı ve devam ediyor. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu davada da 15-20 kişi yargılanıyor
” dedi.

Mağdurlardan Miyase Demirdelen ise, “Bu firma bir daireyi 10 kişiye sattı. Biz paramızı verdik, noterden tasdikimizi aldık ama dairemizi alamadık ve dolandırıldık. Beş yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Hayallerimiz mağdur, biz adalet istiyoruz. Devlet yetkililerinden destek bekliyoruz. Burada çok sayıda vatandaş çok zor durumda ödeme yaparak ev almak isterken dolandırıldı. Biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Mağdur olduğunu belirten yaşlı bir vatandaş, “Çocuğum benim için ’ev alayım da annem rahat etsin’ diye düşünürken böyle bir olay geldi başımıza. Bunlar paramızı yediler. O dönem iyi bir para olan 65 bin lira verdim ben bunlara. Beş yıldır böyle mağduruz. Ben evimi istiyorum, adalet istiyorum” diye konuştu.




#Gaziantep
#Dolandırıcılık
#Konut
43 dakika önce
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