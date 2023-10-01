|
Gündem

Ankara’da polis alarmda: Unutulan şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı

Ankara’daki terör saldırısı sonrası güvenlik güçleri il genelinde alarma geçti. Çankaya ilçesinde elektrik kutusunun altında unutulan çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

12:48 . 1/10/2023 Pazar
IHA
Şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı

Şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı

Çankaya ilçesine bağlı Kızılay semtinde bir elektrik kutusunun altında unutulan çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.


İçişleri Bakanlığı’na teröristlerce gerçekleştirilen saldırının ardından Kızılay ve çevresinde bulunan şüpheli paketler kontrollü şekilde patlatıldı. Unutulan çantanın içerisinde kitap ve çeşitli kişisel bakım ürünleri çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin olarak, “Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.



Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki
Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.


#Ankara
#Şüpheli paket
#Bombalı saldırı
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurumspor FK - Boluspor Canlı İzle - Canlı Skor