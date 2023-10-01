Ankara’da polis alarmda: Unutulan şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.