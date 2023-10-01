Ankara’da polis alarmda: Unutulan şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı

Şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı
Çankaya ilçesine bağlı Kızılay semtinde bir elektrik kutusunun altında unutulan çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin olarak, “Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.