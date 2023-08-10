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Azerbaycan'dan Pençe-Kilit şehitleri için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

17:49 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Zakir Hasanov

Zakir Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı
Zakir Hasanov
, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, şunları kaydetti:

"Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidini etkisiz hale getirmek, sivilleri terör saldırıları ve tehditlerinden korumak için hayata geçirdiği operasyonların yürütüldüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberleri beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır."

Mesajında, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.



#taziye
#Yaşar Güler
#Zakir Hasanov
#şehir
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