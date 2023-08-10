Pençe-Kilit’te 3 şehit

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek’in olay yerinde şehit düştüğü, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir’in ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu bildirildi.