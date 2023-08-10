Pençe-Kilit’te 3 şehit

Kahraman şehitlerimiz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek’in olay yerinde şehit düştüğü, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir’in ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu bildirildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.