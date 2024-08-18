|
Gündem

Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: Amfibi uçağı yangınlara müdahale için İzmir'de

Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla dün gece gönderdiği BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir'e indi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, Türkiye'deki şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede kardeş ülkeye yardım amacıyla gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağının en kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

11:44 - 18/08/2024 Pazar
IHA
Azerbaycan'ın amfibi uçağı yangınlara müdahale için İzmir'de
Azerbaycan'ın amfibi uçağı yangınlara müdahale için İzmir'de

Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla dün gece gönderdiği BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir'e indi.

Azerbaycan, Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için harekete geçti. Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek olmak amacıyla dün gece gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı.


“Kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacak”

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, Türkiye'deki şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede kardeş ülkeye yardım amacıyla gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağının en kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Erdoğan ile Aliyev görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için amfibi uçağına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Aliyev, Azerbaycan'ın amfibi uçağının en kısa sürede hazırlanarak Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti.

Bakan Yumaklı vatandaşlara orman yangını konusunda hassasiyet çağrısında bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, günlerdir süren orman yangınları hakkında açıklamalarda yaptı. Yangın bölgesi olan Aydın'da konuşan Yumaklı, vatandaşlara orman yangınları konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Yumaklı, "Biz vatandaşlarımızın belirttiğimiz tarihler arasında, ilk etapta önümüzdeki pazar gününe kadar ama mümkünse 15 Eylül'e kadar herhangi bir şekilde ateş, alev oluşturacak bir unsuru, kapalı alanların dışında gerçekleştirmemelerini istiyoruz. Yani çok basit şeylerden işte bir bahçe temizliği, demir testereyle yapılan bir işlem, sigara izmariti, aklınıza ne geliyorsa bir şey olmaz dememek gerekir, oluyor. Çok küçücük basit bir önlem birazcık düşünceli olmak, biraz hassas olmak gerekir. Günlerce burada yüzlerce insanın, devletin inanılmaz kaynakları harcanıyor. Bütün vatandaşlarımızı tekraren hassas olmaya davet ediyorum." dedi.


#Azerbaycan
#orman yangını
#Türkiye
#uçak
30 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF yeni kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri