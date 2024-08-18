Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: Amfibi uçağı yangınlara müdahale için İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, günlerdir süren orman yangınları hakkında açıklamalarda yaptı. Yangın bölgesi olan Aydın'da konuşan Yumaklı, vatandaşlara orman yangınları konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Yumaklı, "Biz vatandaşlarımızın belirttiğimiz tarihler arasında, ilk etapta önümüzdeki pazar gününe kadar ama mümkünse 15 Eylül'e kadar herhangi bir şekilde ateş, alev oluşturacak bir unsuru, kapalı alanların dışında gerçekleştirmemelerini istiyoruz. Yani çok basit şeylerden işte bir bahçe temizliği, demir testereyle yapılan bir işlem, sigara izmariti, aklınıza ne geliyorsa bir şey olmaz dememek gerekir, oluyor. Çok küçücük basit bir önlem birazcık düşünceli olmak, biraz hassas olmak gerekir. Günlerce burada yüzlerce insanın, devletin inanılmaz kaynakları harcanıyor. Bütün vatandaşlarımızı tekraren hassas olmaya davet ediyorum." dedi.