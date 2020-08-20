Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

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Darbeyi kim yaptı: Mali’deki albaylar darbesinin perde arkasında neler var?

Mali’de askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti. Darbecilerin bağlantıları ise henüz netlik kazanmadı. Mali’de 4500 askeri bulunan Fransa ile Rusya rekabetinin olduğu biliniyor. Darbenin liderleri arasında bulunan Albay Malick Diaw, Rusya’da eğitim gördüğü için oklar Moskova’yı işaret ediyor.