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İSTANBUL

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon: 17 kişi adliyeye sevk edildi

Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon: 17 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.
Polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Gürcistan uyruklu ve Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze 'nin yaptığı ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesine 31 Ocak günü operasyon düzenledi.

Rus mafya gruplarının aralarındaki hesaplaşmadan dolayı Türkiye'ye geldiklerini ve eylem hazırlığında olduklarını belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis, 31 Ocak günü Kağıthane, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'daki 6 adrese operasyon düzenledi.

DHA
Rus mafyasına mensup 17 kişi adliyeye sevk edildi.n
  • Eş zamanlı operasyonlarda 9 Azerbaycan , 5 Gürcistan , 2 Ukrayna ve 1 Rus olmak üzere 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 11 tabanca, otomatik tüfek ve 222 mermi ele geçirildi.

Detaylar ortaya çıktı

Şüphelilerin, Rus mafya gruplarının çeşitli suç organizasyonlarında bulundukları ve birbirlerine karşı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Yakalanan Rus çetenin hedefinde ise Azerbaycan uyruklu suç çetesi lideri "Loto Guli " lakaplı Nadir Salifov olduğu bildirildi. Suç çetelerinin hesaplaşmalarının ise öldürülen Azeri mafya lideri Rövşen Caniyev'den oluşan boşluğu doldurmak ve Caniyev'i öldüren kişinin Nadir Salifov'un olduğu düşünülmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin, Nadir Salifov ve adamlarına yönelik eylem hazırlığında oldukları iddia edilirken, İstanbul'da çeşitli suçlara karıştıkları da belirlendi.

Suç çetesinin liderliğini yapan Gürcistan uyruklu " Andri Malyi " ismini kullanan ve gerçek adı Guram Chıkladze olan kişi Sarıyer'deki lüks rezidansta yakalandı. Çete liderinin havuza girerken yanında 3 korumasının bulunduğu ve sürekli zırhlı araçlarla gezdiği öğrenilirken, Guram Chıkladze'un Rusya'da yankesicilik yapan bir mafyanın lideri olduğu belirlendi.

Yakalanan çetenin 22 Aralık 2019'da Beşiktaş'da bulunan bir restoranda Nadir Salifov'un adamı olduğu iddia edilen bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheliler Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Yakalanan çetenin 22 Aralık 2019'da Beşiktaş'da bulunan bir restoranda Nadir Salifov'un adamı olduğu iddia edilen bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheliler Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA
İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi.


Nefes kesen operasyon kamerada

Öte yandan polisin şüphelileri yakalamak için düzenlediği operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde özel harekat polisleri desteğinde adreslere giren ekipler, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor. Adreslerde yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mermi ele geçiriliyor.

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