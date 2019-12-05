Gündem Baba, polisin söylediği ismi duyunca dünyası başına yıkıldı Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı
KÜTAHYA

Baba, polisin söylediği ismi duyunca dünyası başına yıkıldı: Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı

Baba, polisin söylediği ismi duyunca dünyası başına yıkıldı: Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı

Kütahya’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 arkadaşıyle birlikte hayatını kaybeden Muhammed Harman'ın, belediyede çalışan babası Enver Harman, kaza yerindeki temizlik çalışmalarına katıldı. Baba, polisin söylediği ismi duyunca hayatının en acı anını yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Kazada otomobil paramparça oldu.
Kazada otomobil paramparça oldu.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar Karayolu'nun 3’üncü kilometresinde meydana geldi.

  • Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobil, Sporkent Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak, durdu. Kazada Muhammed Harman ve Semih Aslan olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muhammed Harman.

Temizlik yaptığı sırada, oğlu cenaze aracına konuldu

Ölenlerden Muhammed Harman'ın Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman'ın, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldığı ortaya çıktı.

  • Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerleri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan’ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu.

Polisin söylediği ismi duyunca feryat etti

Baba Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırıldığı sırada ise olay yerindeki polislerden ölenlerin isimlerini duydu. Hemen polisin yanına gidip isimleri yeniden soran baba, aldığı yanıt karşısında "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti. Acılı baba iş arkadaşları tarafından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Koç ise, adliyeye sevk edildi. Koç'un ifadesinde, "Ağaçköy'deki bir arkadaşımıza gitmiştik, sabah oradan dönüyorduk. Önümde kamyon vardı. Arkadaşlarımdan biri kamyonu fark etmediğini düşünmüş olacak ki direksiyonu tuttu. Ben de hakimiyeti kaybettim. Başkada bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

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