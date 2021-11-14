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İSTANBUL

Bağcılar’da binada patlama

Bağcılar’da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

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Haber Merkezi İHA
Bağcılar’da binada patlama
Bağcılar patlama

Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede doğal gaz nedeniyle bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

Bağcılar'da bir binada patlama
OYNAT 00:59
Bağcılar'da bir binada patlama
Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın önce cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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