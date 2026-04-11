Bahar yerini kışa bıraktı: Her yer bembeyaz oldu

10:5411/04/2026, Saturday
IHA
Erzincan Refahiye'de kar yağışı etkili oldu
Erzincan’da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde yağmur, Refahiye ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, bahar havası beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade etti.

Kent merkezinde aralıklı olarak yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürdü. Nisan ayında havaların ısınmasının beklendiği bölgede Refahiye’ye bağlı köyler yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye’nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı otlatmaya çıkaracaktık ancak kar yağışı nedeniyle çıkaramadık." dedi.

Vatandaşlar, bahar havası beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade etti.




