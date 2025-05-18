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Bahçeli: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçildi

Bahçeli: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçildi

17:2418/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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MHP lideri Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı
MHP lideri Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Provokasyon ortamının tahrik ve tahkimine, sudan sebeplerden dolayı yeşerecek alınganlıklara ve yanlış anlamalara fırsat verilmemelidir. Herkesin sorumlu bir dil kullanması, sonu uçuruma açılan polemik dehlizlerine kapılmaktan uzak durulması, siyasi ve ideolojik çıkar hesaplarına itibar edilmemesi, sağduyu ve aklıselimin çizgisinden sapılmaması hayati değer ve önemdedir.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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