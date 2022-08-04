Bahçeli'den KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

''KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir.

CEMEVİ SALDIRISI

Cemevine saldırılar belli merkezlerden provoke edilen Türkiye ve İslam düşmanlığıdır.

BALIKLI RUM HASTANESİ YANGINI

Balıklı Rus Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı açığa çıkarılmalıdır."

Ayrıntılar geliyor...