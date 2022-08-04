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POLİTİKA

Bahçeli'den KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır'' dedi.

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Bahçeliden KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

''KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir.

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