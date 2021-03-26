Gündem Bahçeliden MHPnin yeni MYKsıyla Anıtkabir ve Türkeşin mezarına ziyaret
POLİTİKA

Bahçeli'den MHP'nin yeni MYK'sıyla Anıtkabir ve Türkeş'in mezarına ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) seçilen üyelerle birlikte Anıtkabir'i ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Bahçeliden MHPnin yeni MYKsıyla Anıtkabir ve Türkeşin mezarına ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulunarak dua etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bahçeli ve beraberindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir'den MHP heyetiyle birlikte aynı otobüse binerek ayrılan Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, burada okunan duanın ardından Türkeş'in mezarına karanfil bırakarak su döktü. Bahçeli, daha sonra aynı otobüsle parti genel merkezine gelerek, MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti.

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