Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Adım Adım 2023 strateji ise hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır.

53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır.

"SEÇİME KADAR HER TÜRLÜ PROVOKASYONUN SERGİLENMESİ MÜMKÜNDÜR"

Seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır.

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Seçimler için vakit daraldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır.

Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz. Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz.

"6'LI MASA İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen, yeni bir istişare başlatma kararı alan zillet partileri iflas bayrağını çekmişlerdir.

Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir. MHP ne zaman iftira suikastına uğrasa, bir plan derhal devreye alınmaktadır.

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CHP MERKEZİNDEKİ TÜRK BAYARAĞININ KALDIRILMASI

Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın parti genel merkezinde verdiği bir röportaj sırasında orada bulunan Türk bayrağını kaldırtması yalnızca skandal değil suçtur, cinayettir, kepazeliktir. Türklüğü Anayasan çıkarıp etnik kimlik mertebesine çekecek şerefsiz henüz anasından doğmamıştır.

"Genel Başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacaktır" itirafı 6'lı masanın mahvı perişanlığını resmetmiştir.

Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp İngiliz Muhitler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi başındaki zat, Anayasa'nın 6. maddesini tartışmaya açtı. DEVA'nın başkanını Türklüğün neresi rahatsız etmektedir?

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz, cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor.

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Tüm FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmeye çalışıldı. Bir iç hesaplaşma olduğu algısı yaratılmak istendi. Dikkat, temkin, uyanıklık şarttır."