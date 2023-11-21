Bahçeli'den siyasette 50+1 tartışmalarına sert çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramıza kimse giremeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Coğrafyanın mesajı, tarihin akış istikameti milletin şuuruyla kavrandığı takdirde Türk vatanına hiç kimse zarar veremeyecektir. Fırat'ın batısı Fırat'ın doğusuyla dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Gazze'den Kahire'ye gelişen her menfi hadisenin gelip dayandığı yer Türk vatanıdır. Kaotik meselelere karşı "Bizi ne ilgilendirir" dediğimiz gün bağrımıza hançerin saplandığını çok geçmeden görürüz.





Dün sancağımız olan Gazze'nin bugün felaketine sırt dönmemiz, suskun kalmamız milli ve manevi emanetlerimize saygısızlık olacaktır. Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak boşuna kürek çekmektir. Filistinli masumların gözyaşları telafi edilmelidir. Haksızlık karşısında suskun kalmak, dilsiz şeytanlıktır. Zulme sessizlik de aynı şekilde zulümdür.





"Filistin’in huzuru Türkiye’nin huzurudur"

Bu beni alakadar etmez dediğimiz gün bu millete ihanet etmiş oluruz. MHP bu milletin sevdalı yüreği olmaya yeminlidir. Filistin’in huzuru Türkiye’nin huzurudur. Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin istikrarıdır.





Gazze’yi Kudüs’ten Kudüs’ü İstanbul’dan ayırmak akan tarih nehrine karşı boşuna kürek çekmektir. Gazze meselesi güvenlik ve tarih boyutları ile Türkiye’nin meselesidir. Haksızlık karşısında sessiz kalmak dilsiz şeytanlıktır. Gazze Türkiye’nin meselesidir. Ateşkesin olması için daha kaç masum ölmelidir. Türk milleti zalim İsrail'in şeytani oyununa öfkeli.





Haddini bilen nefsini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de rabbimiz de çok şükür bilenlerdeniz. Zafer inananların hanesine yazılacaktır.









"Almanya Başbakanı tarihi ve insani değerlerin yanlış tarafında"

İnsana dair ne varsa bombalanıyorken, Almanya Başbakanı'nın çıkıp 'İsrail nefsi müdafaa yapıyor" demesi hukuki midir?





Berlin'de geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Cumhurbaşkanı'nın yüzüne haykırdığı gerçekler Müslüman coğrafyanın ortak sesidir. İsrail'e siyasi omuz veren ülkeler, katliamdan birinci derecede sorumludur. Gazze'de her saat başı 6 çocuk hayatını kaybetmektedir.





Bizim geçmişimizde gaz odaları yoktur. Bizim tarihimizde Holokost yok. Almanya başbakanı yanlış tarafta duruyor. Bunların kendilerine bile hayırları yoktur. Yeni nesil uçak satmak için ayak sürümeleri kendi bilecekleri iş. İsrail saldırılarına derhal son vermeli.









50+1 tartışması

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında en büyük kozumuz 16 Nisan halk oylamasıyla yapılan reformudur. Bunun mimar başı Türk milleti ve Cumhur İttifakı'dır. Milli iradenin takdir ve iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çamur atmak milletimize saldırıdır. Cumhur ile Cumhuriyet kucaklaşmışsa bunun yegane kaynağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aittir. Çatlak sesler bitmiş, karar alma hızlanmış, çok başlılık kapanmıştır. Yeni sistemin gerekli, yeterli demlenme süreci devam etmektedir. Yeni sistem bir köşeye atılacak tek kullanımlık reçete değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin huzur ve barış iradesinin temel harcıdır. Aksayan yönler varsa mutabakatla düzeltilmelidir.





Cumhurbaşkanımız Almanya'dan dönerken yeni sistemin ana omurgası olan yüzde 50+1 ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır. Bizim geçmişten bugüne kadar yaptığımız açıklamalar bellidir ve hiç değişme göstermemiştir.











