Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “50+1 şartının değişmesi isabetli olur” sözlerinin ardından siyaset hareketlendi. AK Parti, konunun çözümü için mini anayasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Mini anayasa değişikliği paketinde 50+1 yerine 2 formül üzerinde duruluyor. İlk formül Latin Amerika’daki 40+1’den fazla oy alanın cumhurbaşkanı olması. İkincisi de belediye seçimlerinde olduğu gibi ‘en çok’ oyu alanın seçilmesini öngören formül. Pakette cumhurbaşkanı adaylığında iki dönem kuralıyla ilgili herhangi bir değişikliğin olmayacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden bu yana 50+1 düzenlemesi, AK Parti içinde de tartışılıyor. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımız değişmesinden yana. Değişmesinin doğru olduğunu düşünmeyen arkadaşlarımız da var. O zaman da dengeler değişir, ittifaklar değişir. En başında 40+1 son tartışmaydı. Yoksa belediye seçimi gibi birinci olan mı kazansın? Henüz netleşmedi, bu konuyu konuşacağız” ifadelerini kullandı.