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50+1 yerine 2 formül

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “50+1 şartının değişmesi isabetli olur” sözleri dikkatleri bu konudaki olası değişikliğe çevirdi. AK Parti bu konuda mini anayasa paketi üzerinde çalışıyor. İlk formül seçimin 40+1 şeklindeki düzenlenmesi. İkinci formül ise yerel seçimde olduğu gibi en çok oyu alanın kazanması. İki dönem kuralıyla ilgili ise değişiklik olmayacak.

Nur Banu Aras
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:50 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti’nin bu konuda partileri ziyaret edeceği ve özellikle İYİ Parti ile uzlaşı arayacağı ifade edildi.

AK Parti’nin bu konuda partileri ziyaret edeceği ve özellikle İYİ Parti ile uzlaşı arayacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “50+1 şartının değişmesi isabetli olur” sözlerinin ardından siyaset hareketlendi. AK Parti, konunun çözümü için mini anayasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Mini anayasa değişikliği paketinde 50+1 yerine 2 formül üzerinde duruluyor. İlk formül Latin Amerika’daki 40+1’den fazla oy alanın cumhurbaşkanı olması. İkincisi de belediye seçimlerinde olduğu gibi ‘en çok’ oyu alanın seçilmesini öngören formül. Pakette cumhurbaşkanı adaylığında iki dönem kuralıyla ilgili herhangi bir değişikliğin olmayacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden bu yana 50+1 düzenlemesi, AK Parti içinde de tartışılıyor. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımız değişmesinden yana. Değişmesinin doğru olduğunu düşünmeyen arkadaşlarımız da var. O zaman da dengeler değişir, ittifaklar değişir. En başında 40+1 son tartışmaydı. Yoksa belediye seçimi gibi birinci olan mı kazansın? Henüz netleşmedi, bu konuyu konuşacağız” ifadelerini kullandı.


İYİ PARTİ İLE UZLAŞI ARANACAK

Öte yandan geçtiğimiz dönem komisyonda geçen aile ve başörtüsü kavramının da mini pakette yer alacağı belirtildi. AK Parti’nin bu konuda partileri ziyaret edeceği ve özellikle İYİ Parti ile uzlaşı arayacağı ifade edildi.


Olmazsa olmaz değil

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 50+1 sistemiyle ilgili “Cumhurbaşkanı seçimi için aranan “salt çoğunluk”, bir başka ifadeyle “50+1” şartı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olmazsa olmaz unsuru değildir. En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi gerçekleşmesini sağlayacak” dedi.


SİYASAL SİSTEMİN MAYASI BOZULUYOR

AK Parti Milletvekili Ali Özkaya da “14 ve 28 Mayıs’ta yaptığımız seçimlerde görüldü ki, yüzde 50+1’i almak için bütün benzemezlerin bir araya gelmesine ve siyasal sistemin mayasının bozulmasına da sebep olabiliyor. Bize düşen yeni anayasa hazırlama sürecinde bu kuralı siyasi tarihimizdeki birikimlere ve ihtiyaçlara uygun olarak yeniden düzenlemektir” ifadelerini kullandı.


#politika
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
#formül
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