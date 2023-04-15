Bahçelievler’de tahliye edilen binanın yıkımı tamamlandı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı sakinleri, perşembe akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuş, boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti. Binadakiler tahliye edilerek otellere yerleştirilmişti. Binada oturanlar değerli eşyalarını tahliye ederken, yıkım için de çalışma başlatılmıştı. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.