Gündem Bahçesarayda çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü
VAN

Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Haber Merkezi AA
Bahçesaray'da çığ altında kalan ekipleri kurtarma çalışması sürüyor.
Bahçesaray'da çığ altında kalan ekipleri kurtarma çalışması sürüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

AA

Bilmez, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı" ifadelerini kullandı.

AA

"Çığ altında kalan 25 kişi kurtarıldı"

Bilmez, "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Van'da minibüsün üzerine çığ düştü
OYNAT 00:25
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Erdoğan Soylu'dan bilgi aldı

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

İçişleri bakanlığından açıklama geldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.


İkinci çığ faciası

İkinci çığ faciası

Van'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.
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