Bakan Akar: PKK ile mücadelede Irak'la her türlü iş birliğine hazırız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyaret kapsamında Irak'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK ile mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.
Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyonun çok önemli rol oynadığını belirten Akar, "Irak ile her türlü iş birliğine hazırız. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur" ifadelerini kullandı.