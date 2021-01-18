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POLİTİKA

Bakan Akar: PKK ile mücadelede Irak'la her türlü iş birliğine hazırız

Irak'ta temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyonun çok önemli rol oynadığını belirterek, "Irak'la her türlü iş birliğine hazırız. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu sabah Irak'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu sabah Irak'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyaret kapsamında Irak'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK ile mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.

Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyonun çok önemli rol oynadığını belirten Akar, "Irak ile her türlü iş birliğine hazırız. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta
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