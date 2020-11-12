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Gündem Bakan Akar Türkiyeyi Ege Denizinde karasularına ve Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz
POLİTİKA

Bakan Akar: Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Akar, "(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Akar'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

FETÖ ile mücadele

15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir.

S-400'ler

Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.

(S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz.

"Türkiye'ye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır"


Türkiye'ye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinini güvenliği ABD için olduüu kladar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda s400 ve F35'lerrin uyunmluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.


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