Bakan Bolat paylaştı: Sarp Gümrük Kapısı'nda 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bollat, operasyonun detaylarını X sosyal medya hesabından paylaştı.
'Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz'
'Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz'
Bakan Bolat, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz"
ifadelerine yer verdi.
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1 saat önce