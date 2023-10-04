|
Gündem

Bakan Bolat paylaştı: Sarp Gümrük Kapısı'nda 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti. Bolat, "Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Pınar Görgü
16:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Ticaret Bakanı Ömer Bollat, operasyonun detaylarını X sosyal medya hesabından paylaştı.


'Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz'

Bakan Bolat, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz"
ifadelerine yer verdi.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza ekipleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sedan, Hatchback ve Station wagon nedir, avantajları ve dezavantajları neler?