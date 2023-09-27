Bakan Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyonkarahisar, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam
16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı
" şeklinde konuştu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin şunları söyledi:
"
İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 110 kilogram metamfetamin, 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 7,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda, 1 kilogram esrar 0,4 kg metamfetamin, 11,5 kilogram bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 32 kişi yakalandı.
Hakkari
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 12 kilogram esrar ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Zonguldak
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Kırıkkale
İl Jandarma Komutanlığınca, çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 kişi yakalandı.
Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Afyon
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Aksaray
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Giresun
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Uşak
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 23 kişi yakalandı.
Balıkesir
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 10 kişi yakalandı.
Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 0,5 kilogram esrar, 0,5 kokain ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Bolu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi yakalandı."
"Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız"
"Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız"
Yerlikaya,
"Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki, her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız"
ifadelerini kullandı.
#Ali Yerlikaya
#Uyuşturucu
#İstanbul
قبل٪ s