Bakan Yerlikaya: 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı

"Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki, her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız"