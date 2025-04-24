Bakan Bolat'tan Japonya'da kritik temas: Hiromasa ile görüştü

"2024 yılı itibarıyla 134 bini aşkın ziyaretçi ile Japonya'dan Türkiye'ye artan turizm ilgisinin halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini vurguladık. Türkiye ve Japonya, geçmişten bugüne Marmaray ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi projelerden Orta Doğu ve Orta Asya'daki büyük altyapı girişimlerine uzanan güçlü ve stratejik bir iş birliği geçmişini paylaşmaktadır. Bu ortaklık, yalnızca teknik uzmanlığı değil, aynı zamanda bölgesel refaha katkı sağlayan çok taraflı bir vizyonu da yansıtmaktadır. Görüşmemizde Japon şirketlerini, Türkiye'nin aşağıdaki stratejik alanlarda sunduğu geniş yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettik: Yüksek hızlı tren ve akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı ve sismik dayanıklılık projeleri, temiz enerjiye dayalı altyapı yatırımları, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetleri. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırım zirveleri ile altyapı alanındaki iş birliğimizi kurumsal çerçeveye kavuşturmayı, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bakan Nakano'ya, Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine sağladığı katkılar ve karşılıklı büyüme vizyonumuza verdiği sürekli destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum."