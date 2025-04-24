Ticaret Bakanı Bolat: ABD’den yüzde 10 gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz

Ekonomim'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye’ye karşı ticaret fazlası verdiğini belirterek, ABD’den yüzde 10 gümrük vergisini kaldırmasını beklediklerini söyledi. EXPO 2025 Fuarı Türkiye pavyonunun açılışı için bulunduğu Japonya’nın Osaka kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan Bolat, “ABD'nin aldığı tedbirlerde, dış ticaret açığı verdiği ülkeleri öncelemesi tabi bir durum. Bizimle alakalı olarak ABD’nin fazlası var. O anlamda yüzde 10 gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Somut talebimiz bu olacak.” dedi.

Türkiye’nin ABD ile ticaretini artırmakta kararlı olduğunu belirten Bolat, “Ticaret Bakanlığında, ABD ve Amerika kıtasına yönelik zaten uzak ülkeler ihracat stratejimiz yoğun şekilde uygulanıyor. İhracatçılar Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, DEİK hep birlikte yeni aksiyonlarla bu dış ticaret hedefine ulaşmaya gayret edeceğiz.” diye konuştu. Eyaletler, sektörler, ürünler bazında çalışmalar olduğunu dile getiren Bolat, "Bu yıl ABD'ye yönelik çalışma planlarımızı, en az iki katı artışla gerçekleştireceğiz. ABD ile olan ticaret ilişkilerimizde TİFA diye kurumsal resmi yapımız var. Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması. Bunun toplantısı, mayıs ayı ortalarında Washington'da yapılacak. Düzenli olarak yapılan DEİK, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) yatırım konferansları da gerçekleşecek.” dedi.