Özgür Özel'in boykot çağrısı Türk halkından destek bulmadı

Raporda ayrıca, İsrail bağlantılı firmalara yönelik boykota katılım oranının yüzde 60,3 olduğu belirtiliyor.

Tüketici aktivizmi, sadece ekonomik bir tavır değil, aynı zamanda insani ve etik bir duruş olarak şekillendi. Uzmanlar, boykot kampanyalarının etkili olabilmesi için stratejik iletişime ve net hedeflere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.