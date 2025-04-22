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Özgür Özel'in boykot çağrısı Türk halkından destek bulmadı

Özgür Özel'in boykot çağrısı Türk halkından destek bulmadı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:4322/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel Saraçhane'de boykot kampanyası başlatmıştı.
Özgür Özel Saraçhane'de boykot kampanyası başlatmıştı.

Areda Survey'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan günü için yaptığı alışveriş boykotu ile ilgili araştırması dikkat çekti. Sonuçlara göre 'siyasi bir hamle olarak' değerlendirilen çağrı, toplumun yarısından fazlasından destek bulmadı. Öte yandan Türk halkının büyük bir çoğunluğunun İsrail mallarına boykotu sürdürdüğü ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından 2 Nisan tarihinde yaptığı alışveriş yapmama çağrısı, kamuoyunda beklenen desteği bulamadı.

Çağrının ardından sosyal medyada
"#Boykot2Nisan"
etiketi kısa sürede gündem olmuştu.

Ancak
Areda Survey t
arafından yapılan araştırmaya göre,
halkın yüzde 56,3'ü bu çağrıyı desteklemediğini belirtti.


Ekonomik tehdit olarak görüldü


Araştırmaya katılanların
yüzde 54,4
’ü ise Özel’in boykot çağrısını bir
"ekonomik tehdit"
olarak değerlendirdi.

  • Ayrıca yüzde 56,6’lık bir kesim, sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarının halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini düşündüğünü ifade etti.

Rapora göre, boykot çağrısının siyasi içerikli olması ve günlük tüketim alışkanlıklarına doğrudan müdahale anlamı taşıması, toplumda kutuplaşmaya neden oldu. Halkın değerlendirmesinde, çağrının içeriğinden çok, kim tarafından yapıldığı ve siyasi atmosfer etkili oldu.


Bolat'ın açıklamasına destek


Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
'ın, boykot çağrıları nedeniyle ticari kayba uğrayan firmaların tazminat davası açabileceğini söylemesi de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Araştırmaya göre kamuoyunun y
üzde 54,5’i
Bakan’ın açıklamasını destekliyor.


Türk Halkının yüzde 71,7’si İsrail markalarını boykot ediyor


Öte yandan Areda Survey’in yayımladığı Boykot Araştırma Raporu'na göre, İsrail'in Gazze saldırıları sonrası Türkiye'de geniş çaplı bir boykot hareketi oluştu. Toplumun
yüzde 71,7’si
İsrail bağlantılı markaları boykot ettiğini belirtti.


Toplumda refleks hakim


7 Ekim 2023'te başlayan ve bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'de geniş bir toplumsal refleks oluşturdu. Araştırma, bu süreçte Türk halkının tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini ve vicdani bir sorumluluk duygusuyla boykota katıldığını gösterdi.


Raporda ayrıca, İsrail bağlantılı firmalara yönelik boykota katılım oranının yüzde 60,3 olduğu belirtiliyor.
Tüketici aktivizmi, sadece ekonomik bir tavır değil, aynı zamanda insani ve etik bir duruş olarak şekillendi. Uzmanlar, boykot kampanyalarının etkili olabilmesi için stratejik iletişime ve net hedeflere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.




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