Özgür Özel'in boykot çağrısı Türk halkından destek bulmadı

Areda Survey'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan günü için yaptığı alışveriş boykotu ile ilgili araştırması dikkat çekti. Sonuçlara göre 'siyasi bir hamle olarak' değerlendirilen çağrı, toplumun yarısından fazlasından destek bulmadı. Öte yandan Türk halkının büyük bir çoğunluğunun İsrail mallarına boykotu sürdürdüğü ortaya çıktı.
Ekonomik tehdit olarak görüldü
- Ayrıca yüzde 56,6’lık bir kesim, sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarının halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini düşündüğünü ifade etti.
Rapora göre, boykot çağrısının siyasi içerikli olması ve günlük tüketim alışkanlıklarına doğrudan müdahale anlamı taşıması, toplumda kutuplaşmaya neden oldu. Halkın değerlendirmesinde, çağrının içeriğinden çok, kim tarafından yapıldığı ve siyasi atmosfer etkili oldu.
Bolat'ın açıklamasına destek
Türk Halkının yüzde 71,7’si İsrail markalarını boykot ediyor
Toplumda refleks hakim
7 Ekim 2023'te başlayan ve bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'de geniş bir toplumsal refleks oluşturdu. Araştırma, bu süreçte Türk halkının tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini ve vicdani bir sorumluluk duygusuyla boykota katıldığını gösterdi.