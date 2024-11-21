Dört bin kişilik FETÖ anketi: Gülen’in ölümü örgütü bitirir mi?

En son ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın bir kutlama davetinde, FETÖ elebaşının “manevi oğlum” diye tanımladığı Enes Kanter ile verdiği poz, örgüte hala destek verilip verilmediği ve örgütün geleceği konusundaki soruları yeniden gündeme taşıdı.