Dört bin kişilik FETÖ anketi: Gülen’in ölümü örgütü bitirir mi?

Türk halkının yüzde 49,5’i FETÖ’nün başına yeni bir elebaşı geleceğini düşünüyor.
Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 4 bin 109 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 50,5’i Fethullah Gülen’in ölümünden sonra örgütün dağılacağını ve devamlılık sağlayamayacağını düşünüyor.
Fethullahçı Terör Örgütü’nde (FETÖ) uzun süredir gündemde olan bölünmeler, örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in ölümüyle birlikte iyice gün yüzüne çıkmış ve örgüt içindeki tartışmalar kamuoyunda da geniş yankı bulmuştu.
En son ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın bir kutlama davetinde, FETÖ elebaşının “manevi oğlum” diye tanımladığı Enes Kanter ile verdiği poz, örgüte hala destek verilip verilmediği ve örgütün geleceği konusundaki soruları yeniden gündeme taşıdı.
“FETÖ dağılır” diyenler çoğunlukta
Areda Survey araştırma şirketi, FETÖ elebaşının ölümünün ardından yaşanan gelişmeleri kamuoyuna sordu. Türkiye genelinde 4.109 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre
Türk halkının yüzde 50,5’i örgütün dağılacağına ve devamlılık sağlayamayacağını, yüzde 49,5’i ise FETÖ’nün başına yeni bir elebaşı geleceğini ve örgütün devam edeceğini düşüyor.
Araştırmanın Metodolojisi
Türkiye genelinde 4.109 kişinin katıldığı ve 31 Ekim – 03 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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