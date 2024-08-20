Türk halkı TFF'nin yeni yönetiminden umutlu mu? Areda Survey araştırdı: Yüzde 62,5'i aynı fikri savunuyor

18 Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu gerçekleşmiş ve Mehmet Büyükekşi'nin yerine İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı olarak seçilmişti.
Araştırma Şirketi Areda Survey, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde yaşanan bu değişimi halka sordu.
Türk Halkı, yeni TFF yönetiminin değişim getireceğine inanmıyor
Araştırma sonuçlarına göre, halkın yüzde 62,5'i yeni yönetimin önemli bir değişiklik yaratmayacağı görüşündeyken, yüzde 37,5'i ise yeni yönetimin daha başarılı olacağını düşünüyor.
Yeni yönetime en çok güvenenler gençlerden oluşuyor
- Yaş gruplarına göre incelendiğinde, 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 24,3’ü yeni yönetimin başarılı olacağına inanırken, yüzde 75,7’si değişiklik olmayacağı görüşünde.
- 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 34,7’si yeni yönetimden umutlu, yüzde 65,3’ü değişiklik beklemiyor.
- 18-34 yaş grubunda ise diğerlerinden farklı olarak yüzde 49,5’i yeni yönetimin değişiklik getirmeyeceğini, yüzde 50,5’i ise başarılı olacağını düşünüyor.
Araştırmanın Metodolojisi
Türkiye genelinde 3.307kişinin katıldığı; 29-31 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.