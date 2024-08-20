Türk halkı TFF'nin yeni yönetiminden umutlu mu? Areda Survey araştırdı: Yüzde 62,5'i aynı fikri savunuyor

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkekler kadınlara göre yeni yönetimden daha umutlu. Kadınların yüzde 32,8’i, erkeklerin yüzde 42,3’ü yeni başkanla birlikte başarı artışı bekliyor. Kadınların yüzde 67,2’si, erkeklerin yüzde 57,7’si ise yeni yönetimle birlikte bir değişim yaşanmayacağını düşünüyor.