Komşuluk mazide kaldı

Areda Survey, ülkemizin komşuluk karnesini gün yüzüne çıkardı. Türkiye genelinde 4 bin 277 kişinin katıldığı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 63,3’ü komşuluk ilişkilerinin eskisi gibi güçlü olmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 31,2’si komşuluk ilişkilerinin tamamen bittiğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 48,3’ü komşularının çoğunu bilip tanıdığını ifade ederken komşusuna her konuda güvendiğini belirtenlerin oranında yıllar içinde düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Bununla beraber “Komşuma pek gidip gelmem” diyenlerin oranı ise artıyor.