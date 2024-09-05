Areda Survey Türk halkına sordu: Türkiye AB'ye üye olmalı mı?

Areda Survey’in, Türkiye genelinde 1.370 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 54,8’i Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin dahil olmasını istemiyor. Halkın yüzde 58,7’si, Türkiye’nin daha bağımsız hareket etmesini ve AB sürecini durdurması gerektiğini düşünüyor. Bununla birlikte yüzde 64,1’i de Türkiye’nin, AB’ye alternatif olarak Şangay İşbirliği Teşkilatı’na üye olması gerektiğini düşünüyor.









“Tüm şartları yerine getirse bile Avrupa Birliği, Türkiye’yi üye ülke yapmayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz” ifadelerinin ardından, Areda Survey’in AB süreci ve Şangay İşbirliği Teşkilatı hakkında gerçekleştirdiği araştırma dikkatleri çekti. Areda Survey’in Türkiye genelinde 1.370 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2022’de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne dahil olması gerektiğini düşünenler yüzde 48,6 iken bu oran 2024’de yüzde 45,2’ye düşüyor. Ayrıca yüzde 51,4’ü 2022’de AB üyeliğini desteklemezken bu oran 2024’te yüzde 54,8’e yükseliyor.





Araştırmada katılımcılara “Türkiye’nin gelecekte AB ile ilişkilerini nasıl sürdürmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltiliyor. Toplumun yüzde 58,7’si, Türkiye’nin daha bağımsız olması gerektiğini ve AB üyelik sürecini tamamen durdurması gerektiğini söylüyor. Yüzde 31,7’si Türkiye-AB ilişkilerinin daha yakın iş birliği seviyesine çıkartılarak üyelik sürecinin hızlandırması gerektiği yönünde görüş belirtiyor. Yüzde 9,6’sı ise, mevcut ilişki biçiminin korunması gerektiği kanaatinde.





“Türkiye, Şangay İşbirliği Teşkilatı’na üye olmalı!”

Halkın yüzde 64,1’i Avrupa Birliği’ne alternatif olarak Türkiye’nin, Çin-Rusya-Kırgızistan-Tacikistan-Kazakistan-Özbekistan-Hindistan-Pakistan-İran’dan oluşan Şangay İşbirliği Teşkilatı’na üye olması gerektiğini düşünüyor. Bu oranın 2022’de yüzde 38,6 olması ve 2024’de yüzde 64,1’e kadar yükselmesi, araştırmanın en dikkat çeken verilerinden. 2022’de Şangay İşbirliği Teşkilatı’na Türkiye’nin üye olmaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61,4 iken 2024’te yüzde 35,9’a kadar düştüğü gözlemleniyor.





Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 1.370 kişinin katıldığı ve 02-06 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



