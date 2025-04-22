Fas'ın en büyük tarım fuarı 70 ülkenin katılımıyla açıldı

temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed başkanlık etti.

temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed başkanlık etti.

Fuara, Türkiye, Fransa, Angola, Benin, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Irak, Liberya, Malavi, Uganda, Filistin ve Güney Sudan'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkenin yanı sıra İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Arap Tarımsal Kalkınma Örgütü, Dünya Su Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar da katılıyor.