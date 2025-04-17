Müjdeyi Bakan Bolat verdi: Yurt içi fuarlar için "prestijli fuar" desteği verilecek

"Yurt içi fuarlara katılımın teşvik edilmesi ve yurt dışı fuarların taşıdığı önem ve fonksiyonun yurt içi fuarlarca da paylaşılmasını teminen katılımcılarımızın daha hızlı şekilde destek ödemelerine kavuşmalarına imkan sağlandı. Alınan kararla, ülkemizin uluslararası bir fuar merkezi haline gelmesi yolunda 'prestijli fuar' imkanını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişleterek desteklerimizi daha da güçlendirdik."