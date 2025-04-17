Müjdeyi Bakan Bolat verdi: Yurt içi fuarlar için "prestijli fuar" desteği verilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt içi fuarlara yönelik yaptığı açıklamada, 'prestijli fuar' imkanını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişleterek desteklerimizi daha da güçlendirdik" dedi. Destek miktarlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Yurt içi fuar katılımcı firmalarımızın Bakanlığımızca belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen prestijli yurt içi fuarlara katılımına yönelik destek üst limiti toplam maliyetin yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla 1 milyon liraya yükseltildi" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, karara ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomiye doğrudan gelir sağlayan, yeni iş imkanları oluşturarak istihdamı artıran, katılımcı firmalar arasında ticari bağlantılar kurarak iş hacminin artmasına yardımcı olan, firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına olanak sağlayan yurt içi fuarları geliştirmek için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.
Yurt içi fuarlar için destek geldi
Destek süreçleri hızlanacak
Destek başvurusunda istenen belgelerin sayısını azalttıklarını, ayrıca destek tutarlarını fuar öncesinde belirleyerek başvuru dosyalarının daha hızlı sonuçlandırılabilmesine imkan sağladıklarını bildiren Bolat, yurt içi fuar desteklerine getirilen yeni nesil uygulamaların ihracatçılara hayırlı olması temennisinde bulundu.