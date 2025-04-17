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Müjdeyi Bakan Bolat verdi: Yurt içi fuarlar için "prestijli fuar" desteği verilecek

Müjdeyi Bakan Bolat verdi: Yurt içi fuarlar için "prestijli fuar" desteği verilecek

13:1717/04/2025, Perşembe
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, yurt içi fuarlara yönelik destek açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, yurt içi fuarlara yönelik destek açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt içi fuarlara yönelik yaptığı açıklamada, 'prestijli fuar' imkanını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişleterek desteklerimizi daha da güçlendirdik" dedi. Destek miktarlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Yurt içi fuar katılımcı firmalarımızın Bakanlığımızca belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen prestijli yurt içi fuarlara katılımına yönelik destek üst limiti toplam maliyetin yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla 1 milyon liraya yükseltildi" ifadelerini kullandı.

İhracat Destekleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
. Kararla, firmalara yönelik fuar desteklerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, karara ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomiye doğrudan gelir sağlayan, yeni iş imkanları oluşturarak istihdamı artıran, katılımcı firmalar arasında ticari bağlantılar kurarak iş hacminin artmasına yardımcı olan, firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına olanak sağlayan yurt içi fuarları geliştirmek için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Yurt içi fuarlar için destek geldi

Kararla, "prestijli fuar" uygulamasını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişlettiklerini, böylece firmaların Bakanlıkça "prestijli" olarak değerlendirilebilecek yurt içi fuarlara da daha büyük alanlarda katılarak ürünlerini rahatlıkla sergilemesini amaçladıklarını bildiren Bolat,
"Böylelikle, yurt içi fuar katılımcı firmalarımızın Bakanlığımızca belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen prestijli yurt içi fuarlara katılımına yönelik destek üst limiti toplam maliyetin yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla 1 milyon liraya yükseltildi.
"
değerlendirmesinde bulundu.

Destek süreçleri hızlanacak

Bolat, halihazırda yurt dışı fuar destekleri kapsamında uygulanan ve destek başvurusu inceleme süreçlerini önemli ölçüde hızlandıran desteğe esas tutar uygulamasını yurt içi fuarlarda da devreye aldıklarına işaret ederek,
"Yurt içi fuarlara katılımın teşvik edilmesi ve yurt dışı fuarların taşıdığı önem ve fonksiyonun yurt içi fuarlarca da paylaşılmasını teminen katılımcılarımızın daha hızlı şekilde destek ödemelerine kavuşmalarına imkan sağlandı. Alınan kararla, ülkemizin uluslararası bir fuar merkezi haline gelmesi yolunda 'prestijli fuar' imkanını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişleterek desteklerimizi daha da güçlendirdik."
ifadelerini kullandı.

Destek başvurusunda istenen belgelerin sayısını azalttıklarını, ayrıca destek tutarlarını fuar öncesinde belirleyerek başvuru dosyalarının daha hızlı sonuçlandırılabilmesine imkan sağladıklarını bildiren Bolat, yurt içi fuar desteklerine getirilen yeni nesil uygulamaların ihracatçılara hayırlı olması temennisinde bulundu.



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#Ticaret Bakanı
#Resmi Gazete
#İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
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