Bakan Bolat'tan kadın girişimcilere çağrı: Üretime katkılar yapın ve siz de kazanın ülkemiz de kazansın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Bakan Bolat, Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatı ve esnaflık üzerine çeşitli objeler ile kıyafet ve el yazması eserlerin sergilendiği Kırşehir Ahilik Müzesi'nin açılışına katıldı.

'Bu eserler geçmişi geleceğe taşıyacaktır'

Türkiye'de ve Anadolu coğrafyasında ekonominin ve ticaretin günümüze nasıl ulaştığının müzede anlatıldığını belirten Bakan Ömer Bolat, "Hükümetimiz Ahi Evran'ın bulunduğu bu coğrafyada, Kırşehir'de çok önemli yatırımlar yaparak, 55 bin metrekarelik külliyeyle Ahi Evran ve düsturunun gelecek nesillere de taşınmasını mümkün kıldı. Anadolu'daki esnaflığın ve ticaretin bugüne nasıl ulaştığını gösteren bu müze bizler için gelecek nesiller için çok kıymetli bir müze. Bu anlamda çok güzel bir söz var; 'Er odur ki dünyaya koya bir eser, esersiz kişinin yerinde yeller eser' O yüzden, bu eserler bugünü geleceğe taşıyacaktır, ölümsüzleştirecektir ve kıyamete kadar inşallah var olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'Kadın kooparatifleri kurun'

Kadın kooperatifleri ile ilgili de konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerinin kurulup üretime katkı yapmalarına ve onların da çalışma hayatında yer almalarına önemli destekler veriyoruz. Genç kızlar ve hanımlar var; kadın kooperatifleri kurun, sizlere destek olalım. 400 bin liraya kadar ekipman, makine alımı için hibe destekleri veriyoruz. Bir personelde 133 bin lira, 2 personelde de 236 bin lira personel yardım desteğini de hibe olarak veriyoruz. Sergiler yaptığınızda ise 60 bin liraya kadar bu destekleri veriyoruz. Bu rakamlar temmuz ayı öncesinde yarı yarıya daha azdı. Temmuz ayında 2 katına çıkardık. O yüzden gelin bu imkanlardan faydalanın. Üretime katkılar yapın ve siz de kazanın, ülkemiz de kazansın" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ahilik kültürünün yaşatılması için bundan sonraki nesillere önemli görevler düştüğünü belirterek, müzenin Kırşehir'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, müzeyi gezdi. Ahi Evran-ı Veli'nin ve ahilik kültürünün önemine vurgu yapan Bakan Bolat, "Ahilik, Ahi Evran-ı Veli'nin coğrafyaya miras bıraktığı bir değerler bütünü, felsefe ve bir hayat rehberidir. Atalarımız, 1071'de Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını açıp, Anadolu'yu yurt edindikten sonra esnaflıkla, ticaretle, ekonomiyle burada kök salmışlardır. Askerlikle vatanımızı korudular. Allah onlardan razı olsun. Bu anlamda Anadolu'da ekonominin temelini de Ahi Evran ve onun etrafındaki ahiler atmıştı. Ahi Evran-ı Veli'yi çok iyi anlamak lazım. Onun ve onun etrafındaki Ahilerin ortaya koyduğu düsturlar, esnaflığın, kardeşliğin, dayanışmanın, üretimin, yatırımın, istihdamın bu zamana kadar ulaşmasını mümkün kıldı. O yüzden bize düşen görev de Ahi Evran ve arkadaşlarının bıraktığı bu güzel mirası, bugüne kadar atalarımız nasıl taşıdılarsa biz de bundan sonraki nesillere taşımakla sorumluyuz" diye konuştu.















