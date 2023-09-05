Bakan Bolat duyurdu: Türkiye ve Japonya'dan önemli adım

"İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldık. Yine bir süredir müzakereleri daha önce başlamış olup da bir süredir dünyadaki ve ülkemizdeki deprem felaketinden sonra durmuş olan Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine teknik düzeyde yeniden başlama kararı aldık. Her iki ülke için dengeli bir ticarete hizmet edecek şekilde müzakereleri sürdürme konusunda kapsamlı görüşmeler yeniden başlayacaktır."